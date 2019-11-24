اعمال الشغب كانت عبارة عن مؤامرة كبيرة تم احتوائها خلال 48 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد الحرس الثوري الادميرال علي فدوي صرح في اجتماعه اليوم الاحد مع اربعة الاف من السيدات التعبويات، الذي عقد في صالة الاجتماعات بوزارة الداخلية، صرح: ان تشكيل قوات التعبئة بأمر مؤسس الثورة الامام الخميني (ره) له أثر دائمي على نشاطات وانتصارات الثورة الاسلامية.

وقال: ان قوات التعبئة والحرس الثوري قادرة على انجاز اي عمل تخوض فيه بشكل كامل.

وفي اشارة الى اعمال الشغب الاخيرة التي حصلت في بعض انحاء البلاد قال فدوي: تلك الاعمال كانت تنم عن مؤامرة كبيرة ولها جوانب مختلفة، لكن تمكنا من احتوائها خلال 48 ساعة، مضيفا: جميع الاعداء متضلعون بهذه المؤامرة وكانوا على يقين بأنها سوف تنجح ولذلك سرعان ما اعلنوا عن دورهم في هذا الشغب.

وقال فدوري: ما كان لاحد فی العالم آن يصدق اننا سوف نحتوي هذه المؤامرة خلال 48 ساعة.

وأكد فدوي على اهمية دور النساء في التاريخ، قائلا: فان السيدات يجب ان يشكلن مصدرا لتحولات عظيمة، كما وفعلن في الثورة الاسلامية والدفاع المقدس (الحرب الايرانية العراقية).

واضاف: ان الاعداء لم يألوا جهدا في الحرب الثقافية ومخططاتهم ترمي الى استهداف النسيج المجتمعي في ايران، معتبرا أن للنساء دورا فعالا في هذه الاجبهة وهو الاهم والاكثر تأثيرا سيما فيما يتعلق بالحجاب والعفة.

وفي سياق اخر صرح فدوي: أن مؤسس الثورة الاسلامية وقائد الثورة الاسلامية طالما اكدا منذ بداية الثورة على عدم الاعتماد على مبيعات الخام، كي لا يتمكن الاعداء من تقويض البلاد، لكن لم يشكل ذلك محط اهتمام جدي لدى المسؤولين والحكومات.

واكد فدوي انه بامكان الشعب الايراني ان يتجاوز كافة الصعوبات وان يتوفق في المجال الاقتصادي ايضا، اذ لم يكن ذلك اصعب من الحرب التي خسر فيها الكثير من الارواح وبالنهاية خرج منها مرفوع الرأس.

واشار الى امكانية خلق فرص العمل المنزلية، حيث تم تحديد 500 مجال للعمل المنزلي لحد الان، وان تم تطبيق هذه الاعمال سيساهم ذلك كثيرا في حل معضلة البطالة.

وفي الختام اعتبر نائب قائد الحرس الثوري ان النساء يؤدين دورا فعالا وحاسما في الكثير من القضايا منها الحجاب والاقتصاد./انتهى/.