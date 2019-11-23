المدعي العام الإيراني: انتهاء التحقيقات مع المشتبه بهم في إحداث الفوضى في غضون 48 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أكد - خلال تفقده لسجن طهران - للمسؤولين والقائمين على السجن بالوقوف على حالات وأوضاع المعتقلين والانتهاء من التحقيقات معهم، مؤكدا أنه قد يكون بين المعتقلين أشخاص بريئون ومذنبون بدرجات متفاوتة، وقد وعد المسؤولون المعنيون بالانتهاء من هذه المهمة خلال 48 ساعة.

وأكد المدعي العام أنه سيتم إطلاق سراح من ثبت لدينا برائته في أقرب فرصة ولكن وأنه سيتم تصنيف أولئك الذين ستتم إدانتهم بأعمال خارجة عن القانون ويتم التعامل مع من ارتكب جرائم خطيرة وفقا للقوانين وذلك بعد استكمال الإجراءات القضائية المنصوص عليها في هذا الشأن.

وأشار المدعي العام بأنه نصح جميع المعتقلين أن يكونوا صادقين خلال الاستجوابات والتحقيقات الجارية معهم مؤكدا أنهم تواصلوا مع أسرهم وأنهم عبروا عن رضاهم عن المعاملة التي يلقونها في السجن.