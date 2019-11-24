الجيش السوري يستعيد قرية المشيرفة في ريف إدلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مراسل وكالة ناسا نقل عن مصدر ميداني قوله إن وحدات من الجيش السوري تقدمت وسط تمهيد جوي كثيف باتجاه المشيرفة، وتمكنت من السيطرة عليها، مشيرا إلى أن البلدة تعتبر أحد أهم معاقل مسلحي "أجناد القوقاز" وحلفائهم في تنظيم "هيئة تحرير الشام" /"جبهة النصرة" سابقا/، وكانت المجموعات المسلحة تستخدمها منطلقا لتنفيذ هجماتها الصاروخية باتجاه البلدات المحررة ومواقع الجيش السوري في المنطقة، ومركزا لخطوط الإمداد القادمة من مدينة معرة النعمان.

وقالت إن "وحدات من الجيش السوري أحكمت في الرابع عشر من الشهر الجاري سيطرتها على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها".

وكانت قوات الجيش السوري قد تصدت مساء الأحد الماضي لهجوم عنيف شنه تنظيم "جبهة النصرة" في ريف محافظة اللاذقية الشمالي غرب البلاد.

وتحدث مصدر أمني عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش، مؤكدا أن قواته خاضت معارك عنيفة مع مسلحي "النصرة" لاستعادة كمائن خسرها في بداية الهجوم./انتهى/