الجيش السوري يردّ على استهداف حافلة نقل لجنوده في ريف حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدف الجيش السوري نقاط المسلحين بصواريخ "غراد" وصواريخ "فيل"، مستهدفاً تمركز مسلحي "أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" في محيط قرى كفر تعال ودارة عزة في ريف حلب الغربي .

وتعرض صباح اليوم معسكر مسلحي "هيئة تحرير الشام" في الفوج 111 إلى 4 غارات جوية، أكدت بعدها تنسيقيات مقربة من الهيئة أنّ الغارات أدّت إلى وقوع جرحى وقتلى.

من جهتها، قصفت المدفعية التركية قرى تنب، وأم القرى، وسموقية، الواقعة على خط التماس مع مسلحي "غصن الزيتون" في ريف حلب الشمالي، دون معلومات عن الأضرار الناجمة عن القصف.

واستشهد 10 عسكريين وجرح 9 آخرين، أمس الجمعة، جراء استهداف حافلتهم من قبل الإرهابيين في ريف حلب الغربي.

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