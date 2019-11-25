بومبيو يحث الدول العربية على الانخراط في التعامل مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث الدول العربية على التعامل مع إسرائيل من أجل الاستقرار الإقليمي.

وقال بومبيو عبر تغريدة إنه "لقد حان الوقت للدول العربية للتخلي عن المقاطعة وإشراك إسرائيل. الانقسامات في الشرق الاوسط تساوي عدم الاستقرار. لا ينبغي أن يوبخ المفكرين العرب الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن رؤية إقليمية يتحقق من خلالها السلام والتعايش السلمي. نحن بحاجة إلى الحوار ".

جدير بالذكر أن محاولات بومبيو فشلت لحد الآن في تطبيع علاقات الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية وذلك بعد مرور 3 سنوات عن إطلاق عليمة سلام أسمتها الإدارة الأمريكية صفقة القرن.