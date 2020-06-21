  1. السياسة
٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٠٦ ص

موسوي:

الصمت الأوروبي أمام وحشية النظام الأمريكي يكشف زيف تشدقاتهم في الدفاع عن حقوق الانسان

الصمت الأوروبي أمام وحشية النظام الأمريكي يكشف زيف تشدقاتهم في الدفاع عن حقوق الانسان

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الصمت لمطبق لمن يدعون الدفاع عن حقوق الانسان في أوروبا أمام الممارسات الوحشية للنظام الامريكي مع المتظاهرين السلميين، يكشف نفاق هؤلاء وخداعهم.

وقال "سيد عباس موسوي" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تدوينة على شبكات التواصل: "بينما يحرم النظام الأمريكي شعبه من الحق في التنفس ويقمع بوحشية المظاهرات السلمية التي تنادي بالمساواة والحرية، فإن الصمت المطبق لمن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا وغيرها من الدول، يكشف نفاق وخداع هذه الدول".

رمز الخبر 1905141

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