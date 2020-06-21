الصمت الأوروبي أمام وحشية النظام الأمريكي يكشف زيف تشدقاتهم في الدفاع عن حقوق الانسان

وقال "سيد عباس موسوي" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تدوينة على شبكات التواصل: "بينما يحرم النظام الأمريكي شعبه من الحق في التنفس ويقمع بوحشية المظاهرات السلمية التي تنادي بالمساواة والحرية، فإن الصمت المطبق لمن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا وغيرها من الدول، يكشف نفاق وخداع هذه الدول".