مایک بومبيو يصل الأراضي الفلسطينية

أفادت وكالت مهر ، أنه من المقرر أن يلتقي مايك بومبيو برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو و بعدد من كبار مسؤولي الكيان الصهيوني خلال زيارته للأراضي المحتلة.

يذكر أن زيارة مايك بومبيو للأراضي المحتلة تاتي لاعلان دعم واشنطن الكامل للكيان الصهيوني لتنفيذ لخطتة لضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة .

