إيران تصدّر أقنعة نانوية إلى ثلاث الدول

و أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن نائب رئيس العلوم والتكنولوجيا أن الاقنعة التنفسية صنعت لحماية الجهاز التنفسي وتستخدم هذه الاجهزة لمنع دخول الملوثات الى الرئة والحؤول دون انتشار الأمراض و ذلك عن طريق وضعها على الفم والانف فانها تمنع دخول الجزيئات في الجسم.

وتنقسم اقنعة حماية الجهاز التنفسي الى نوعين رئيسيين: اقنعة تنقية الهواء (àurifying respirators air) واقنعة التنفس الذاتي (atmosphere _supplying respirators).

وقامت الشركة المعرفية الإيرانية بتصميم وتصنيع هذه الاقنعة عن طريق استخدام تكنولوجيا الألياف النانوية من اجل الاستخدام في المجالين العام والصناعي وتمكنت من تصديرها الى مختلف الاسواق الخارجية بالاضافة الى تلبية الطلب المحلي.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة "نسيم غلام شهبازي": أن الشركة تعمل في مجال إنتاج الالياف النانوية ومنتجاتها بينما الاقنعة المصنوعة من الالياف النانوية هي من منتجاتها الرئيسية.

ولفتت الى حالات استخدام الاقنعة الصناعية في البتروكيماويات وصناعات الاسمنت والصناعات المعدنية والعديد من الصناعات الأخرى مبينةً أن اقنعة الالياف النانوية للشركة تنتج في القطاعين العام والصناعي وتستخدم الاقنعة العامة في حالات التلوث الهواء والتنظيف والبستنة.

وتابعت: سيؤدي استخدام الالياف النانوية في الاقنعة إلى تصفية الجزيئات الملوثة.

واشارت الرئيسة التنفيذية للشركة الى تصدير منتجات الشركة الى بعض البلدان في انحاء العالم مثل كوريا الجنوبية وتايلاند وتركيا./انتهى/