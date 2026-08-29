الشعب الايراني يحتفل اللية بالمولد النبوي الشريف (ص) في الساحات الرئيسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية بيانًا يدعو فيه الشعب الإيراني الكريم والمؤمن إلى مشاركة الشعب الإيراني الكريم والمؤمن، بروح من الحماس والبهجة والترابط الأسري، في احتفالات المولد النبوي الشريف (صلى الله عليه وآله وسلم) في الساحات والتجمعات العامة في جميع أنحاء البلاد الليلة.

ونص البيان كالتالي:

إن الأمة الكريمة حاضرة دائمًا في ساحة إيران الإسلامية؛

الليلة، ليلة ميلاد الرحمة على العالمين، هي ليلة ميلاد من بُدئت به ظلمات الجهل إلى نور التوحيد، وهتدى به البشر إلى طريق الخلاص. في ليلة كهذه، ستشهد سماء إيران الإسلامية من جديد تجليًا لحب الشعب لنبي الرحمة؛ حبٌ لم ينطفئ قط في هذه الأرض العريقة، وجيلًا بعد جيل، من المساجد والأزقة والساحات، رفعت ألسنتها مديحًا لأحمد المصطفى (عليه السلام).

إن ذكرى مولد النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) هي تجلٍّ لنور الرحمة الإلهية، وفرصة ثمينة لإعادة قراءة تعاليمه السامية في مجالات الأخلاق والعدل وكرامة الإنسان والأخوة ووحدة الأمة الإسلامية؛ ولذلك، فإن الاحتفالات الشعبية بهذه المناسبة في مختلف أنحاء إيران الإسلامية ستكون تعبيرًا عن الحب الصادق والولاء العميق للأمة الإيرانية المؤمنة والمتطلعة إلى الله لحرم مقام النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ورمزًا للتضامن الاجتماعي والتعاطف.

في هذه المناسبة، تُقام الليلة في طهران، وفي جميع الساحات والتجمعات العامة الليلية في أنحاء البلاد، مراسم الاحتفال بمولد سيدنا محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) بحضور مختلف شرائح الشعب، وستشهد مدن وقرى إيران الإسلامية إقامة احتفالات شعبية وثقافية وروحية في ليلة مولد نبي الرحمة.

كما يُقام غدًا في طهران، بالتزامن مع ذكرى مولد النبي الكريم محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)، احتفالٌ جماهيريٌّ كبيرٌ بعنوان "أمة أحمد" من الساعة الرابعة عصرًا إلى الثامنة مساءً، على الطريق من ميدان "هفت تير" إلى ميدان ولي العصر. وسيكون هذا التجمع الجماهيري الكبير، الذي يحضره العائلات والشباب واليافعون ومختلف شرائح الشعب، مشهدًا للتضامن والفرح الروحي والوحدة بين محبي نبي الرحمة في ذكرى مولد النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم).

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