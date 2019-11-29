ظريف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي محمد علي الحكيم

وجاء اتصال وزير الخارجية العراقي محد علي الحكيم مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عصر الخميس على خلفية الاعتداء على القنصلية الايرانية في النجف الاشرف حيث قدم اعتذاره ازاء هذا العمل التخريبي مؤكدا التزام بلاده بحماية الاماكن الدبلوماسية والدبلوماسيين الايرانيين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قد استنكر يوم الخميس، بشدة الاعتداء على القنصلية الايرانية في النجف الاشرف بالعراق.

وطالب موسوي الحكومة العراقية بالتعامل بمسؤولية وحزم مع العناصر المخربة التي هاجمت القنصلية الايرانية مذكرا الحكومة العراقية بمسؤوليتها في حماية المراكز الدبلوماسية والدبلوماسيين.

وأبلغت الخارجية الايرانية السفير العراقي لدى طهران رسميا باحتجاج ايران الشديد على الاعتداء الذي تعرضت له قنصليتها.