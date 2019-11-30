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٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧

هيئة الحشد الشعبي تؤكد عدم اشتراك قواتها في اية عملية أمنية ميدانية داخل المدن العراقية

هيئة الحشد الشعبي تؤكد عدم اشتراك قواتها في اية عملية أمنية ميدانية داخل المدن العراقية

أصدرت هيئة الحشد الشعبي الجمعة، بيانا أكدت فيه عدم اشتراك قوات الحشد الشعبي في اية عملية أمنية ميدانية داخل المدن العراقية.

وأوضحت الهيئة ان قواتنا لم تتدخل في اية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن وان ما صرح به بعض المسؤولين في محافظة النجف الأشرف عن ان الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الاخيرة بسبب تصدي “سرايا عاشوراء” امر عار عن الصحة.

وفيما يلي نص البيان:

الحشد الشعبي يؤكد انه لغاية هذه اللحظة لم يشترك في اية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين او التصدي لأعمال العنف داخل المدن وان ما صرح به بعض المسؤولين في محافظة النجف الأشرف عن ان الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الاخيرة بسبب تصدي “سرايا عاشوراء” امر عار عن الصحة وما هو الا تهرب واضح من المسؤولية تجاه ما يحدث هناك.

تدعو الهيئة المسؤولين السياسيين لتحمل مسؤولياتهم وتجنب زج المؤسسات الامنية في عمليات تسقيطية تقوم بها بعض وسائل الاعلام المعروفة بعدائيتها للشعب العراقي وتعمل على زرع الفتنة./انتهى/

رمز الخبر 1899585

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