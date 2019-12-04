الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية بمحاذاة الحدود السورية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركز أن مصادر الحشد الشعبي صرحت بأن قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية استباقية في قاطع عمليات نينوى تستهدف عمق جزيرة نينوى المحاذية للحدود السورية ، تمكنت خلالها من تطهير وتأمين قرى (الحسينية ، الإبراهيمية ، الدباج ، الشيخ يونس).

وأضافت أن العملية اسفرت ايضا عن مداهمة و ردم بعض المضافات والوديان التي كان يتخذها عناصر "داعش" مواقع آمنة للتحرك باتجاه القطعات الأمنية مستغلين وعورة الارض الغير مستقرة، مؤكدا أن العملية انتهت بتحقيق الأهداف المرسومة لها. /انتهى/