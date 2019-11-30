شركة معرفية ايرانية تمكنت من تصميم وصنع اجهزة التصوير الطبي النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا التابعة لرئاسة الجمهورية، أن شركة معرفية ايرانية فعالة بمجال تصميم وصنع وتثبيت وصيانة اجهزة التصوير الطبي النووية، تمكنت بواسطة خبرائها المحليين وأحدث التقنيات العالمية والامكانيات المتاحة في البلاد، من صنع منظومات طبية متطورة وهي: منظومة التصوير الطبي بأشعة غاما اي بطريقة "سبكت" (SPECT) خاص للحيوانات، منظومة التصوير الطبي للقلب باشعة غاما من النوعين (RoboSPECT) و(ProSPECT)، منظومة كامرا أشعة غاما اليدوية والاخرى غاما بروب، وجهاز فحص الزفير باليوريا، ومنظومة التصوير الطبي للحيوانات.

وأوضح المدير العام لهذه الشركة "محمد رضا آي" فيما يتعلق بإحدى منتجات هذه الشركة وهي منظومة التصوير الطبي للقلب باشعة غاما (RoboSPECT)، أن هذه المنظومة هي عبارة عن منظومة لتصوير القلب بشكل اختصاصي وتجاريا تعرف باسم RoboSPECT وتستخدم للتصوير المقطعي للقلب (Tomography).

وقال آي من الامور التي أخذت بعين الاعتبار عند تصميم هذا الجهاز هو راحة المريض، سيما الذين يهابون التواجد في الاماكن الضيقة والعتمة، اذ ان رأس المريض يبقى خارج دهليز الغونتر، كما ايضا السرير صمم بشكل أفقي، ما يمكّن من التصوير بالحالتين Supine/Prone.

واشار آي أنه بسبب المواضيع النووية لا يسمح لإيران باستيراد مثل هذه الاجهزة وإن استيرادها يعد أمرا بغاية الصعوبة، مضيفا: ان شركتنا تعد الاولى في صناعة الأجهزة المذكورة على مستوى البلاد، وان عملية انتاجها ادى الى خلق فرص عمل لـ25 شخصا بشكل مباشر و20 شخصا بشكل غير مباشر.

وختاما لحديثه قال آي إن الولايات المتحدة والمانيا وهولندا تعد الرائدة في مجال صناعة هذه الاجهزة، وان ثمن النوع الايراني منها ارخص بنسبة 50 في المئة من الانواع المذكورة./انتهى/.