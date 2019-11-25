شركة معرفية ايرانية تنضم الى مصنعي مرحلات الحماية لشبكات الجهد العالي

وصرح مدير الشركة المعرفية الصانعة لمرحلات الحماية (Protective relay) مصطفى اوجي لمراسلة وكالة مهر للأنباء، ان هذه العوازل قد تم اختبارها وتقييم ادائها في المختبر الوطني لصناعات الطاقة وحازت على مصادقة هذا المختبر، كما انها حصلت على تصريح البيع من قبل الشركة الوطنية للكهرباء (توانير).

وأوضح اوجي ان هذه المرحلات تعمل على حماية الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي، بحيث تفصل الجزء المصاب بالتلف في الشبكة او دائرة القصر، عن باقي الشبكة، لمنع والاخلال بعملها.

ووفقا لأوجي فان دول كألمانيا وفرنسا والسويد وفرنسا وامريكا تعتبر من اهم الدول المنتجة والمصدرة لمرحلات الحماية وغيرها من الادوات المستخدمة في شبكات الجهد العالي.

واضاف أن انتاج هذا المنتج داخل البلاد أدى الى توظيف 25 شخصا وفي العام الماضي تم بيع 500 منها، ومن المتوقع ان يتم بيع 5000 خلال العامين المقبلين.

وتابع: حاليا نركز على بيع المنتج في الاسواق الداخلية، وبما ان الطلب على هذه المرحلات يزداد يوميا على صعيد البلاد والمنطقة، فنحتاج الى توسيع خط الانتاج كي نلبي هذه الاحتياجات، وان حازت الشركة على دعم الحكومة والمسؤولين، قادرون على تلبية حاجة البلاد بالكامل وتصدير المنتج الى سائر البلدان.

وقال ان من اهم زبائن هذه المعدات هي الصناعات الكهربائية وقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية./انتهى/