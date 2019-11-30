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٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٨:١٢

شريط مصور

وما النصر إلا من عند الله..فيديو يوثق عملية استهداف طائرة الأباتشي التابعة للسعودية

وما النصر إلا من عند الله..فيديو يوثق عملية استهداف طائرة الأباتشي التابعة للسعودية

صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" عن تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أباتشي تابعة للنظام السعودي باستخدام مضادات جوية يمنية الصنع تم الإعلان عنها مسبقاً وبالإستعانة بتقنية سيتم الإعلان عنها لاحقاً،

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 وأكد العميد أن سماء اليمن ليست متنزهاً للغزاة، وقال السريع أن الإعلام الحربي صور العملية كاملة، وسرعان ما وفا العميد بأقواله ونشر مجاهدوا اليمن الفيديو كي لا يقول الثرثارون أن من أسقط الطائرة مضادات إيرانية انطلقت من الصين أو القطب الشمالي مثلاً. /انتهى/

رمز الخبر 1899615

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