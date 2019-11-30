وما النصر إلا من عند الله..فيديو يوثق عملية استهداف طائرة الأباتشي التابعة للسعودية

وأكد العميد أن سماء اليمن ليست متنزهاً للغزاة، وقال السريع أن الإعلام الحربي صور العملية كاملة، وسرعان ما وفا العميد بأقواله ونشر مجاهدوا اليمن الفيديو كي لا يقول الثرثارون أن من أسقط الطائرة مضادات إيرانية انطلقت من الصين أو القطب الشمالي مثلاً. /انتهى/
صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" عن تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أباتشي تابعة للنظام السعودي باستخدام مضادات جوية يمنية الصنع تم الإعلان عنها مسبقاً وبالإستعانة بتقنية سيتم الإعلان عنها لاحقاً،
رمز الخبر 1899615
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