اقتراح "بن سلمان" وإعراض المقاومة اليمنية

افادت وكالة "مهر "للانباء" نقلاً عن "العهد" أن مُفشي أسرارالأسرة الحاكمة، المعروف باسم "مجتهد" كتب في تغريدة له على تويتر: لجأ ولي العهد السعودي إلى بعض القبائل اليمنية من أجل الإتفاق مع "أنصار الله"

وقال: محمد بن سلمان يستخدم وسطاء من القبائل اليمنية لإقناع "أنصار الله" بالتفاهم ويعرض عليهم استلام الشمال بالكامل مقابل عدم التدخل بالجنوب وغض الطرف عن مشروع أنبوب النفظ الذي يمر من منظقة المهرة .

وأضاف،أن "أنصار الله" رفضوا الإقتراح وهم مصرون على كامل اليمن مع اعتذار سعودي وإماراتي وتعويضات بعشرات المليارات. /انتهى/