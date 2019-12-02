  1. الإقتصاد
٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٤:٤٨

جهانغيري: الأميركان يمارسون أقصى ضغوطهم على الحياة المعيشية للشعب الإيراني

جهانغيري: الأميركان يمارسون أقصى ضغوطهم على الحياة المعيشية للشعب الإيراني

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس أقصى ضغوطها على الحياة المعيشية للشعب الإيراني.

واضاف اسحاق جهانغيري اليوم الاثنين في الذكرى الـ23 لليوم الوطني للتصدير في قاعة المؤتمرات: لقد صمدنا وقاومنا كل الضغوط التي فرضت علينا خلال العامين الماضيين من الحرب النفسية والاقتصادية.

وقال النائب الأول للرئيس الايراني، ان الأمريكيين ركزوا أقصى ضغوطهم على الحياة المعيشية للشعب الإيراني، مشيرا الى أن الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة الإسلامية.

وصرح جهانغيري: يجب ان نركز في الاقتصاد على الإنتاج والتصدير وفرص العمل والحفاظ عليها، معتبرا إن الوضع أفضل بكثير مما كان يحلم به الأمريكيون، وهو نتاج نشاط وتلاحم المنتجين والمصدرين في البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1899694

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