توموكي يوشيكا من اليابان يحصد جائزة أفضل لاعب بكرة الصالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الياباني توموكي يوشيكاوا فاز بجائزة أفضل لاعب بكرة الصالات في آسيا 2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية الذي أقيم يوم الاثنين في هونغ كونغ.

وبات يوشيكاوا ثالث لاعب ياباني ينجح في الفوز بهذه الجائزة، بعد زميليه السابقين في فريق ناغويا اوشنز، كينيتشيرو كوغوري (2006) ورفائيل هينمي (2012).

وقدم اللاعب البالغ من العمر 30 مستويات مميزة هذا العام مع ناغويا اوشنز، حيث قاده للفوز بلقب الدوري الياباني لكرة الصالات، وبطولة عموم اليابان لكرة الصالات وبطولة كأس اوشنز.

ونافس الياباني اللاعب الإيراني مهدي جاويد، الذي فشل في منافسة خصمه الياباني رغم تألقه مع فريقه مس في دوري أبطال آسيا.

ومنح رئيس الاتحاد الإيراني، مهدي تاج، الجائزة.