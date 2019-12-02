  1. السياسة
٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥٨

اعتقال 79 شخصا من مثيري أعمال الشغب والعنف في محافظة خوزستان

اعتقال 79 شخصا من مثيري أعمال الشغب والعنف في محافظة خوزستان

أعلنت وزارة الامن الايرانية عن اعتقال 79 شخصا من مثيري اعمال الشغب والعنف في محافظة خوزستان، تلقوا تدريبات خاصة في احدى دول الخليج الفارسي وأحدهم يحمل جنسية لهذه الدول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لقسم مكافحة الأرهاب في وزارة الخارجية اعلن أن قوات الامن التابعة لوزارة الامن تمكنت عبر جهود وإجراءات متواصلة، من القاء القبض على 79 شخصا من المخربين الذين الحقوا الأضرار للممتلكات العامة والخاصة ومقرات الامن والشرطة وهاجموا المدنيين في محافظة خوزستان.

وتم ضبط 13 قطعة من الاسلحة النارية كالكلاشينكف والمسدسات وعدد من البدلات العسكرية ولوحات مزورة للسيارات ولوحات التوقف والتفتيش.

وكانت هذه العناصر تعمل في إطار ثلاثة فرق تلقت التعليمات الخاصة في احدى الدول العربية المحاذية لخليج الفارسي، ونفذت اعمال شغب كالهجوم على المراكز الحكومية واطلاق النار على عناصر الامن والمدنيين، ومن بينهم كان شخصا يحمل جنسية تلك الدولة.

واضاف: تم القاء القبض على عدد آخر من المجموعات الارهابية التي لعبت دورا كبيرا في إثارة الشغب والعنف في انحاء البلاد وسوف يعلن عنها عن قريب./انتهى/

رمز الخبر 1899709

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