ايران تتصدى لهجوم منظم على البنية التحتية للحكومة الالكترونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "محمد جواد آذري جهرمي" ، صرح للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء عن وقوع هجوم أمني على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية موضحا: لايمكنني التحدث عن تفاصيل هذا الهجوم ومن وقف ورائه.

وأضاف جهرمي أن الهجوم تم التعرف عليه وصده من قبل الدرع الامني للشبكة الوطنية للمعلومات "دجفا"، موضحا ان هذا الهجوم كان كبيرا جدا ويجب التحقق من أبعاده بدقة.

وفي الرد على سؤال حول تصريحات نزار زكا (المواطن الأميركي - اللبناني الذي أفرجت عنه السلطات الإيرانية بعد طلب لبناني) ضده قال وزير الاتصالات الإيراني، انه متوهم ولقد خلط القضايا./انتهى/