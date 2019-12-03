رئيس الجمهورية: لا مانع لدى إيران في أن تستأنف علاقاتها مع السعودية

واعتبر روحاني وخلال استقباله اليوم الثلاثاء وزير خارجية سلطنة عمان " يوسف بن علوي" كما افاد به المركز الاعلامي للرئاسة ان اللقاء مع المسؤولين العمانيين لطالما كانت فرصة ثمنية لتنمية العلاقات الودية بين البلدين واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية بالغة لتنمية علاقات التعاون مع دول الجوار وخاصة سلطنة عمان.

وبین روحاني انه وبفضل جهود مسؤولي البلدين لطالما كانت العلاقات الثنائية بين ايران وعمان ودية واخوية واضاف : ان البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية جيدة معربا عن امله ان يدعم الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون المشترك بين البلدين ان يؤدي لتنمية العلاقات بين طهران ومسقط.

واعتبر روحاني تطوير العلاقات التجارية وتنمية العلاقات بين تجار البلدين والسعي لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتسهيل العلاقات المصرفية مهمة جدا وقال : بامكان سلطنة عمان ان تكون مرکزا للتجارة الایرانیة علی الصعید الاقلیمي.

واشار الى ضرورة تنمية العلاقات الايرانية العمانية في جميع المجالات ومنها العلمية والثقافية والملاحة البحرية والسياحة وقال : ان نشطاء الاقتصاد بالاستفادة من الامكانيات المتوفرة والقدرات بامكانهما تنمية التعاون بين البلدين اكثر فأكثر.