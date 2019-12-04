قائد الحرس الثوري: قريبا سنكون قوة عالمية عظمى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مراسم اليوم الوطني لاحياء ذكرى 92 ألف شهيد تعبوي بطهران اليوم الاربعاء، قال اللواء سلامي: شهداؤنا هم الحقائق الحية والساطعة لأمجاد الاسلام وايران، واليوم لدينا مجموعة من النجوم الساطعة في سماء الملاحم الأبدية للاسلام وايران.

واضاف: الشهداء نماذج حية للولاء والتضحية والصمود، ودلائل على شرف وفضيلة الشعب الايراني العظيم.

واوضح القائد العام للحرس الثوري أن الشهداء هم الدليل الحي على تطلعاتنا السامية، وعلّمونا كيفية هزيمة الشياطين في الساحات غير المتكافئة، مشيرا الى ان سر خلود وبقاء الشعب يكمن في الشهادة.

وأكد سلامي ان الشهداء أحيوا حقيقة روح الجهاد في جسد الأمة الإسلامية، وحشدوا شباب العالم الإسلامي، وحولوا أرض الإسلام الى ساحة مكافحة الطواغيت.

واكد القائد العام للحرس الثوري ، ان العالم الاسلامي وببركة الشهداء تحول الى ساحة للجهاد، وقال: ان المستكبرين يفرون، وينتشرون على الأرض مثل الذباب، ويتمكل يوم تشييع خيار من خيارات العدو ، ولطالما كان الشعب الايراني والشعوب الاسلامية تسعى لإكمال الخطة الخاصة بنهضتهم من خلال توجيهات ولي امر المسلمين (الامام الخامنئي).

واضاف: الكفار والطواغيت والمستكبرين يريدون أن يأخذوا العالم الإسلامي إلى الأسر والعبودية، لكن تم افشال مخططاتهم حاليا.

وتابع سلامي قائلا: اليوم فان حزب الله اللبناني بصفته فخر العالم العربي يتصدى بكل اقتدار للكيان الصهيوني، ويخمد اي تحرك للصهاينة في المهد، كما ان الشعب السوري احبط السياسات العدائية للدول الغربية والامارات والسعودية./انتهى/