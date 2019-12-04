لقاء يجمع ترمب وأردوغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة الأناضول، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءا ثنائيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية لندن.

ويذكر أن اللقاء كان مغلقا واستمر لمدة 30 دقيقة.