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٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٨:١١

على هامش قمة الناتو؛

لقاء يجمع ترمب وأردوغان

لقاء يجمع ترمب وأردوغان

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءا ثنائيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بريطانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة الأناضول، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءا ثنائيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية لندن.

ويذكر أن اللقاء كان مغلقا واستمر لمدة 30 دقيقة.

رمز الخبر 1899800

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