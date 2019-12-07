انطلاق اجتماع اللجنة الايرانية - العمانية المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اجتماع الدورة الـ 18 للجنة الايرانية – العمانية المشتركة ستهيئ الأرضية والظروف لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تم التطرق خلالها إلى العديد من المواضيع التي ستعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، أبرزها تسهيل نقل البضائع والسلع، وتطوير خطوط النقل الجوي والشحن البحري و للتعاون بين الغرف التجارية والمناطق الحرة والبيئة والرياضة./انتهى/