  1. إيران
٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٢٠:١٣

بعد صفقة تبادل السجينين

الولايات المتحدة تعرب عن أملها في إجراء محادثات مع إيران

الولايات المتحدة تعرب عن أملها في إجراء محادثات مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن، مسؤولا رفيعا بالإدارة الأمريكية، قال اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تأمل أن يؤدي إفراج إيران عن المواطن الأمريكي شي يو وانغ إلى إطلاق سراح أمريكيين آخرين محتجزين هناك مشيرا إلى أن هذه الخطوة مؤشر إلى أن طهران ترغب في التفاوض بشأن قضايا أخرى.

وأبلغ المسؤول الصحفيين في مؤتمر صحفي، نأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من النجاح مع إيران.

 وقال المسؤول إنه يحدوني أمل أن يكون الإفراج عن السيد وانغ مؤشرا إلى أن الإيرانيين يدركون أن أسلوب دبلوماسية احتجاز الرهائن يجب أن يتوقف إذا أرادت إيران العودة إلى المجتمع الدولي“.

وكان قد حكم على وانغ بالسجن لمدة عشر سنوات في إيران بتهمة التجسس.

رمز الخبر 1899876

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