العالم الإيراني المحتجز يصل البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أنه وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى زيورخ، تم إطلاق سراح العالم الإيراني المحتجز لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل تعسفي، وتم تسليمه إلى المسؤولين المعنيين الإيرانيين.

ومن خلال الجهود المبذولة من وزارة الخارجية الإيرانية وبالتعاون المنسق مع الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتعاون مع الحكومة السويسرية، تم إطلاق سراح الدكتور سليماني والذي يعد من أبرز الأساتذة الإيرانيين.

ولدى استقبال سليماني في مطار الإمام الخميني الدولي، قال محمد جواد ظريف للصحفيين، إن نشعر بسعادة كبيرة لأننا استعدنا الدكتور سليماني بعد مرور ١٤ شهرر على احتجازه.

وفي هذه العملية الدبلوماسية، وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والسلطات القضائية الإيرانية والأمنية، على تسليم الأمريكي جاو وانغ، والذي كان يقضي فترة سجنه في إيران، حيث تم تسليمه إلى المسؤولين السويسريين لإعادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.