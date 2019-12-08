"نيجرفان بارزاني" يحذر من تدهور الاوضاع في العراق

وافادت وكالة مهر للانباء، أن "نيجرفان بارزاني" رئيس اقليم كرىستان العراق أعرب عن قلقه إزاء الاحداث الاخيرة التي شهدتها بغداد وغيرها من المحافظات العراقية وحذر من عدم السيطرة على الوضع.

وقال: " إننا ننظر بقلق كبير إلى الاحداث الجارية واعمال العنف في بغداد وغيرها من المحافظات العراقية،وان قتل المتظاهرين السلميين في جسر السنك او المعروف بجسر الرشيد أيضا بـميدان الخلاني ببغداد يعد من الجرائم الغير مبررة ،ويجب على المؤسسات والاحزاب العراقية تحديد هوية المجرمين واعتقالهم والتعامل معهم ، أيا كانوا" .

كما اعرب "بارزاني "عن تضامنه مع عوائل ضحايا الاحتجاجات الاخيرة و دعائه لشفاء الجرحى ، قائلا ان المظاهرات السلمية هي حق قانوني للمتظاهرين ، وانه من غير المقبول القيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين .

كما أكد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق على ضرورة مشاركة جميع الاطراف الوطنية بمسؤلية بهدف السيطرة على الاوضاع والسعى للاستقرار ومنع حدوث اعمال خطرة .

وقد شهد العراق إحتجاجات جماهرية منذ أوائل اكتوبر وهذه الاحتجاجات هي نتيجة عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والبطالة والفساد وسوء الاحوال المعيشية ، وتداخلت هذه المطالب مع مطالب اخرى طائفية مما ادى الى تدخل الجيش وقوات الامن مما ادى الي اشتباكات مع المتظاهرين في بغدادا وسقوط ضحايا./انتهى/