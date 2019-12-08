ظريف سيتوجه الى تركيا للمشاركة بمؤتمر قلب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايرانية سيشارك في المؤتمر الثامن لوزراء خارجية اسطنبول - قلب آسيا الذي یحمل عنوان " السلام والتعاون والرخاء"ويقام المؤتمر غدا الاثنين في اسطنبول .وستتمحور المباحثات حول السلام والمساهمة والتعاون الاقليمي لمستقبل افغانستان.

وجدير بالذكر، عقد اول مؤتمر قلب أسيا في عام 2011 في اسطنبول بمشاركة وزراء خارجية 14 بلدا شمل تركيا وافغانستان وأذربيجان والصين وايران وكازاخستان وقرغيزيا وباكستان وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركمنستان والامارات العربية المتحدة کما عقد مؤتمر 'قلب اسيا' السابع عام 2017 حول محور دعم افغانستان بحضور الرئيسين الاذربيجاني والافغاني ومسؤولين من 14 دولة مشاركة و 17 دولة داعمة و 12 منظمة اقليمية ودولية في العاصمة الاذربيجانية باكو.