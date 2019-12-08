ظريف يبحث مع وزير التجارة العماني سبل توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين

واستقبل ظريف الوزير العماني السنيدي في مبنى وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاحد ضمن زيارته لطهران على رأس وفد من بلاده.

ويزور السنيدي طهران منذ يوم امس السبت للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان حيث التقى نظيره الايراني رضا رحماني ووقع البلدان على مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الشحن البحري والمواصفات القياسية والرياضة.

كما التقى السنيدي، خلال الزيارة، محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي يوم أمس السبت وتباحث الجانبان حول آليات تنمية وتسهيل العلاقات المصرفية والتجارية بين ايران وعمان.