ايران وعمان تؤكدان عزمهما تطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلا عن العلاقات العامة للبنك المركزي، ان محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" توجه اليوم الثلاثاء الى العاصمة العمانية مسقط بزيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة من المسؤولين العمانيين. حيث ان الغرض من هذه الزيارة هو مناقشة تعميق العلاقات المصرفية والتجارية بين البلدين، في ظل الظروف الدولية الجديدة.

وعليه، التقى عبد الناصر همتي اليوم بوزير الخارجية العماني سيد بدر بن حمد، حيث أكد الجانبان على تطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين.

كما اعتبر وزير الخارجية العماني في هذا الاجتماع، في معرض إشارته إلى أهمية دور إيران ومكانتها في المنطقة، أن توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين أمر مهم للغاية.

/انتهى/