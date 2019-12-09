روحاني: الاتفاق النووي ليس "مغضوبا عليه"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية حسن روحاني أشار في كلمة له اليوم الاثنين أمام طلاب جامعة "فرهنكيان" وبمناسبة يوم الطالب إلى أن الحكومة لا تخلو من العيوب والنقص وترحب بالنقد البناء،وقال: "إن الاتفاق النووي ليس اتفاقا مقدسا ولا هو لعنة إنما مجرد معاهدة دولية".

وأضاف روحاني أن المفاوضات أمر ضروري و"خطوة ثورية إذا أدت إلى هزيمة العدو وإحباط مخططاته".

وقال: "بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كانت هناك أصوات في الداخل تدعو إلى الانسحاب فورا من الاتفاق وأصوات أخرى دعت إلى الحفاظ عليه بأي ثمن"، مضيفا أن الحكومة الإيرانية اختارت حلا وسطيا يتمثل بالبقاء في الاتفاق والتخلي عن التزاماتها بموجبه شيئا فشيئا./انتهى/