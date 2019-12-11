استجواب 38 وزيرا في البرلمان العاشر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي "علي اصغر يوسف نجاد" وعلى هامش الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي احصى عددا من الاستجوابات التي تمت في البرلمان العاشر.

واشار الى تقديم استجواب وزير العلوم للهيئة الرئاسية في مجلس الشورى 4 مرات، ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية 3مرات، ووزير الطاقة 4مرات، ووزير الطرق والتنمية الحضرية 5 مرات، ووزير العلوم والبحوث 3 مرات، ووزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي 4مرات، ووزير الداخلية 6مرات، ووزير الزراعية 4مرات، ووزير النفط مرتين، ووزير وزير الصناعة والتجارة والمعادن مرتين، ووزير الرياضة والشباب مرتين ووزير الخارجية مرة رفعوا إلى الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي.

وتابع ان وزراء الإعلام، والاتصالات، والقضاء ،والثقافة والإرشاد الإسلامي ،والصحة والدفاع والقوات المسلحة لم يتم استجوابهم في البرلمان./انتهى/