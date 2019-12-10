البيان الختامي لقمة الدول الخليج الفارسي: التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قادة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي اختتموا قمتهم الأربعين في الرياض بالتأكيد على أهمية تماسك ووحدة مجلس التعاون الخليج الفارسي، وعلى ضرورة التكامل العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك.

وشدد بيان قمة الدول الخليج الفارسي، التي انطلقت في الرياض اليوم، على ضرورة العمل مع الدول الصديقة والشريكة لمواجهة أي تهديدات أمنية وعسكرية، وأن أي اعتداء على دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس بأكمله.

وفي المجال الاقتصادي شدد بيان قمة الرياض على ضرورة العمل للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة والمواطنة الخليجية بحلول عام 2025، وعلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي كهدف ثابت لمجلس التعاون الخليجي، وتطوير آليات الحوكمة المالية والشفافية والمساءلة.

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن الإعلان الختامي لقمة الرياض هو بمثابة طريق لمستقبل مجلس التعاون. وأعرب أمير الكويت عن أمله في أن تكون الاجتماعات القادمة خيرٌ من السابقة.

وأعلن الأمين العام للمجلس أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في البحرين.