الجيش السوري يسقط طائرة تجسسية للإرهابيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وحدة من الجيش السوري، أسقطت طائرة مسيرة مذخرة بالقنابل للتنظيمات الإرهابية في بلدة الفريكة أقصى شمال غرب حماة قبل وصولها إلى هدفها.

ووفقا للتقارير فإن وحدة من الجيش رصدت صباح اليوم طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية قادمة من مناطق انتشارها في ريف إدلب وتعاملت معها برمايات من أسلحة متوسطة وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها في قرية الفريكة شمال سهل الغاب أقصى ريف حماة الشمالي الغربي.

وبين المراسل أن الطائرة كانت مذخرة بالقنابل والمتفجرات بهدف استهداف المناطق الآمنة أو البنى التحتية أو نقاط الجيش التي تحمي المدنيين.