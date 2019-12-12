غايتنا من المشاركة في مسابقات الجيوش العالمية كسب الخبرة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مسؤول التربية والتعليم في الجيش الإيراني "امير شيخ" قال في حديث له مع وكالة مهر للانباء مجيباً على سؤال يتعلق بحضور الجيش الإيراني في مسابقة الجيوش العالمية: " مسابقة الجيوش العالمية فرصة لكسب الخبرات والتعرف على التكتيكات القتالية لدى البقية، وعليه فإن مشاركتنا في هذه المنافسات لم تقتصر على مسألة الفوز وإنما لكسب التجربة والتعرف على التكتيكات المختلفة لدى جيوش العالم، ولكن لأننا نرفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن للفوز أهمية أيضاً".