الحرس الثوري يلقي القبض على 4 عناصر من شبكة مناوئة للثورة في اصفهان

وذكر بيان لاستخبارات الحرس الثوري، انه تم اعتقال 4 من اعضاء شبكة مناوئة للثورة من انصار النظام الملكي البائد في محافظة اصفهان.

واشار البيان الى ان هؤلاء الافراد كانوا يخططون في اجتماع في منزل أحدهم لاثارة موجة ثانية من اعمال الشغب، حيث تم احباط مخططهم في الوقت المناسب، والقاء القبض على جميع الافراد.

واوضح بيان استخبارات الحرس الثوري الى انه خلال تفتيش المنزل المذكور، تم ضبط منشورات سرية واعلام النظام البائد وادوات لكتابة الشعارات على الجدران وقنابل مولوتوف.

وكانت الاجهزة الامنية في محافظة اصفهان قد اعتقلت خلال الايام الماضية عددا من الاشرار الذين استغلوا الاحتجاجات والمطالب الشعبية الشهر الماضي لتعكير صفو الامن العام، حيث اعترفوا بعد اعتقالهم بارتباطهم مع اجهزة المخابرات الاجنبية./انتهى/