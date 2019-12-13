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١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٠:١٧

قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس+صورة

قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس+صورة

أعلن ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بـ"الجيش الليبي" إنها أسقطت الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف القوات بالعاصمة طرابلس.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن تقدم قواته نحو العاصمة الليبية طرابلس، يوم الخميس، كما وجه دعوة للمسلحين لإلقاء السلاح والاستسلام.

قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس+صورة

رمز الخبر 1900092

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