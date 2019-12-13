قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس+صورة

وقالت شعبة الإعلام الحربي بـ"الجيش الليبي" إنها أسقطت الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف القوات بالعاصمة طرابلس.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن تقدم قواته نحو العاصمة الليبية طرابلس، يوم الخميس، كما وجه دعوة للمسلحين لإلقاء السلاح والاستسلام.