  1. السياسة
١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥

ظريف يتوجه الى الدوحة

ظريف يتوجه الى الدوحة

توجه وزير الخارجية الايراني الى قطر للمشاركة في "منتدى الدوحة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف غادر طهران قبل قليل متوجها الى قطر للمشاركة في "منتدى الدوحة".

والى جانب القاء كلمة في منتدى الدوحة من المقرر أن يلتقي ظريف بنظرائه على هامش هذا المنتدى./انتهى/.

رمز الخبر 1900105

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 4 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي