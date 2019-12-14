ظريف يتوجه الى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف غادر طهران قبل قليل متوجها الى قطر للمشاركة في "منتدى الدوحة".

والى جانب القاء كلمة في منتدى الدوحة من المقرر أن يلتقي ظريف بنظرائه على هامش هذا المنتدى./انتهى/.