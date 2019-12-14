مهاتير محمد: الحظر الأميركي على ايران ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وفي كلمةٍ له أمامَ منتدى الدوحة التاسعَ عشَر، قالَ مهاتير محمد إنّ ماليزيا لا تدعمُ الحظرَ الأميركي على ايران، ولا تؤمنُ بفرضِ العقوبات بهدفِ تغييرِ الحكومات أو تبنّي بعضِ الايديولوجيات، فضلاً عن معارضةِ القانون الدولي لذلك. واضافَ مهاتير محمد أنّ الدولَ التي تَحلُمُ بالسيطرة لن تخلقَ سوى التوترات وانعدامِ الاستقرار، مؤكداً أنّ الحروبَ التجارية لا تصنعُ الحلول، بل تساهمُ في نشرِ العَداء./انتهى/