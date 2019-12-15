العدو بات يذعن بقدرة الجمهورية الاسلامية في الحفاظ على أمن الوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي صرح صباح اليوم الاحد على هامش مراسم إزاحة الستار عن الاصدارات والكتب والمكتبة الرقمية التابعة لأمانة توضيح التطلعات الدفاعية لقائد الثورة الاسلامية، صرح: تمكنا من تحقيق استراتيجية الجمهورية الاسلامية في الحفاظ وتطوير القوى الردعية والتصدي للهجمات العدو منذ اللحظة الاولى، ما يعني أن العدو قد بات يذعن بحقيقة القوة والعزيمة والثبات لدى الجمهورية الاسلامية في الحفاظ على الامن الوطني.

وفي اشارة الى أن الجمهورية الاسلامية نظام أخذ قدرته من الشعب ويتخذ قراراته بموافقة الشعب، قائلا: الاعداء يستمرون في تعزيز قدراتهم العسكرية من اجل استنزاف الشعوب والحد من الارادة الشعبية وتغيير القرارات في المنطقة والعالم وعلينا النعي لذلك ونتربص لهذا الموضوع في مختلف الابعاد.

والجدير بالذكر فأن آمانة توضيح التطلعات الدفاعية لقائد الثورة الاسلامية قد اسست منذ عام 2011 في منظمة العقائدية والسياسية لدى وزارة الدفاع، بغية رسم النموذج الدفاعي الامثل ونشر الخطاب الدفاعي لسماحته على مدى 10 سنوات ومن مهامها هو اعداد الكتب الاستشهادية واقامة مؤتمرات كل سنتين في هذا المجال.

واعدت المكتبة الرقمية لآثارواصدارات آية الله السيد علي الخامنئي في مجال الدفاعي، بهدف نشر الخطاب الدفاعي لسماحته وتسهيل الاتاحة للباحثين في اقصى نقاط العالم./انتهى/.