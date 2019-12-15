اللواء موسوي: العدو بات يستهدف أفكار الشعب مستغلاً الاوضاع الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الايراني عبدالرحيم موسوي قال في تصريح له اليوم الاحد: ان الثورة الاسلامية تعد منعطفا تاريخيا، حيث قبلها كان العالم ينقسم الى نصفين الشرق والغرب وهتين القدرتين كنتا يتخذان القرارات للعالم.

وتابع أن الثورة الاسلامية اطلقت نداء الحرية واطاحت بنظام الهيمنة في البلاد، لذلك لم تألو تلك الجهات جهدا لاستهداف الثورة والشعب الايراني، لكن تحولت شجيرة الثورة الى شجرة قوية وتستطيع مقاومة الاعصار.

واضاف: اليوم يخطط نظام الهيمنة والاستكبار لإستهداف أفكار الشارع العام عبر الحرب النفسية مستغلين الاوضاع المعيشية، مكدا: أمس كان الاعداء يستهدفون المنشآة الحيوية للبلاد عبر القنابل والصواريخ واليوم استدارت بوصلة الحرب نحو آمال وطموحات الشباب عبر الحملات والضغوط الاعلامية.

وقال موسوي: من يحبط آمال وتطلعات الشعب عبر تصرفاته او أفعاله، متعمدا أو غير متعمد، فأنه يعمل لصالح الاعداء./انتهى/.