ظريف يلتقي بمجموعة "الدرز" الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف التقى اليوم الاحد على هامش منتدى الدوحة الدولي مع اعضاء "مجموعة الدرز" المتشكلة من الامين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وعدد آخر من المسؤولين الكبار السابقين في هذه المنظمة.

وقدم رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني اثناء لقائه مع بان كي مون كأحد اعضاء هذه المجموعة بعض التوضيحات حول مبادرة "هرمز للسلام" والاهداف التي تسعى ايران لتحقيقها عبر هذه المبادرة.

وتناول الجانبان في هذا اللقاء موضوع خروج الولايات المتحدة الاحادي الجانب من تعهداتها والاتفاقيات التي وقعّت عليها بما فيه الاتفاق النووي.

والجدير بالذكر أن ظريف بحث اليوم ضمن لقائين منفصلين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حول مواضيع مختلفة كالتعاون الثنائي والاقليمي بين طهران والدوحة./انتهى/.