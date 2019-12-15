  1. السياسة
١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢

ظريف ونظيره القطري يستعرضان سبل تعزيز العلاقات

ظريف ونظيره القطري يستعرضان سبل تعزيز العلاقات

التقى صبح اليوم الاحد وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف التقى صباح اليوم الاحد بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة على هامش منتدى الدوحة واستعرضا معا حول آخر التطورات الخاصة بالعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وقضايا أقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى يوم امس السبت وزير الخارجية البولندي ياجيك جايوتوفيتش ومستشار الامن القومي العراقي فالح الفياض وبحث معهما بشان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر ان يلقي ظريف كلمة في منتدى الدوحة 2019 اليوم الاحد./انتهى/.

رمز الخبر 1900139

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