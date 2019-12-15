غوتيريش يعبر عن "الخيبة" إزاء نتائج مؤتمر المناخ

أفادت وكالة الأنباء أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر عن خيبة أمله ازاء نتائج قمة المناخ الدولية في مدريد، ووصفها بأنها فرصة ضائعة لمعالجة أزمة الاحتباس الحراري.

وفي بيان له مع اختتام القمة اجتماعها الماراتوني، أعرب عن "الحاجة الملحة" لقطع التزامات جديدة لخفض انبعاثات الكربون، قائلا إنني أشعر بخيبة أمل من نتائج القمة، فقد ضيّع المجتمع الدولي فرصة مهمة لإظهار المزيد من الطموح للتخفيف من أزمة المناخ والتكيف معها وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وكان مؤتمر المناخ قد شدد، في جلسته الختامية، على الحاجة الملحّة" للتحرك ضد الاحتباس الحراري، لكن دون أن يتوصل المشاركون إلى اتفاق على النقاط الأساسية للاستجابة لحالة الطوارئ المناخية ونداءات الناشطين المدافعين عن البيئة.

وبعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، فشل مؤتمر ​الأمم المتحدة​ للمناخ بالتوصل إلى اتفاق على قواعد أسواق الكربون الدولية، وهو الشق الأخير في الدليل الإرشادي التابع لاتفاقية باريس للمناخ المبرمة في العام 2015.