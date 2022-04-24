غوتيريش إلى أنقرة قبل توجهه إلى موسكو وكييف وزيلينسكي ينتقد ترتيب محطات جولته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الأمم المتحدة في بيان إن "الأمين العام سيتوجه إلى أنقرة في تركيا حيث يستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان في 25 أبريل".

ومن المقرر أن يتوجه غوتيريش بعد ذلك إلى موسكو الثلاثاء ثم إلى كييف في محاولة للتفاوض بشأن إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وانتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي السبت قرار غوتيريش "غير المنطقي" زيارة موسكو الثلاثاء قبل المجيء إلى كييف. وقال "من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ومن ثم إلى أوكرانيا"، مبديا أسفه "للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب".

وأضاف "الحرب في أوكرانيا. لا جثث في شوارع موسكو. سيكون من المنطقي أن يذهب أولا إلى أوكرانيا لرؤية الناس هناك وتداعيات الاحتلال".

تحاول تركيا التوسط لإنهاء النزاع القائم في أوكرانيا بحيث استضافت اجتماعات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في اسطنبول واجتماعا آخر بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا.

وتسعى أنقرة حاليا إلى تنظيم قمة في اسطنبول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني رغم إقرار تركيا بأن احتمال إجراء محادثات مماثلة لا يزال ضعيفا.

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