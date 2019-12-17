حمدوك: شرعنا باسترداد الأموال المنهوبة ولن نألوا جهدا لتحقيق ذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، صرح خلال مخاطبته الجالية السودانية في تشاد، ان الحكومة الانتقالية تسعى إلى تحقيق السلام، مشيراً الى ان "الحكومة شرعت في استرداد ​الأموال المنهوبة​، ولن تألوا جهدا في تحقيق ذلك، خاصة أن هناك تجارب كثيرة تشابه ما تقوم به من استرداد أموال الشعب".

واوضح حمدوك، ان "التعليم يظل أولوية من أولويات الحكومة الانتقالية، وأن مدرسة الصداقة السودانية بتشاد تسعى لأن يكون لطلابها فرص للدراسة بالجامعات​ السودانية وهو حق مشروع"، مؤكداً "سعي الحكومة لتذليل كل الصعاب ولربط الجاليات بالوطن مطالبا بتقديم مقترحات في هذا الشأن"، معرباً عن "تطلعه لأن تلعب تشاد دورا مهما في تحقيق السلام بالسودان"، مشددا على "متانة العلاقات السودانية التشادية"، واصفا إياها بـ"العلاقات الراسخة".