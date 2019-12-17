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١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٢٠:٣٦

عبد المهدي: حكومة تصريف الأعمال مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة

عبد المهدي: حكومة تصريف الأعمال مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة

قال رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ العراقية إن "​الحكومة العراقية​ ستواصل عملها لحين تشكيل أخرى جديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ العراقية، ​عادل عبد المهدي أكد​ أن "​الحكومة العراقية​ ستواصل عملها لحين تشكيل أخرى جديدة، وسط عدم غياب بوادر انفراج ​الأزمة​ التي تجتاح البلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة أنجزت أعمالا كثيرة بمختلف المجالات، وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة، وإنتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية، وأثر ​القطاع الزراعي​ في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي".

رمز الخبر 1900241

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