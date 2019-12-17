عبد المهدي: حكومة تصريف الأعمال مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي أكد أن "الحكومة العراقية ستواصل عملها لحين تشكيل أخرى جديدة، وسط عدم غياب بوادر انفراج الأزمة التي تجتاح البلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة أنجزت أعمالا كثيرة بمختلف المجالات، وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة، وإنتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية، وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي".
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية إن "الحكومة العراقية ستواصل عملها لحين تشكيل أخرى جديدة.
رمز الخبر 1900241
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