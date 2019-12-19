  1. السياسة
١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١

القائد العام للحرس الثوري: الشعب الإيراني اختار طريق الصمود والإستقلال

القائد العام للحرس الثوري: الشعب الإيراني اختار طريق الصمود والإستقلال

أكد القائد العام لحس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي أن الشعب الايراني اختار طريق الإستقلال والمقاومة، مؤكدا أن الصمود هو المسار الأكثر سهولة، إذ انه يحظى بدعم الهي.

وقال اللواء سلامي في تصريح اليوم الخميس خلال تفقده معرضا للقوة الجوفضائية بالحرس الثوري، "في عالمنا اليوم إما أن تكون قويا وتعتمد على الذات أو أن تكون تابعا ذليلا ولا يوجد طريق ثالث غيرهما، ومن اجل نيل الاستقلال التام لا يوجد سبيل أنجع من تعزيز قوتنا والقوة اليوم كامنة في العلوم والتقنيات".

وأضاف قائد الحرس الثوري، نحن أخترنا مسار الاستقلال والصمود والمقاومة مؤكدا ان مسار المقاومة أبسط السبل وهذا المسار يستجلب المد والدعم الإلهي.

وأوضح اللواء سلامي، حققنا النجاح في كل مجال اتخذنا فيه القرار بشكل مستقل وبعيدا عن العدو روحيا ونفسيا، فمن يضع نصب عينيه الإعتماد على الذات والإتكال على الله فإنه يتمكن من حل مشاكله، واذا ما حققنا التقدم في مجال العلوم والتقنيات فإن مشاكلنا ستحل حينئذ بكل يسر./انتهى/.

رمز الخبر 1900286

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