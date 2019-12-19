روحاني: نستنكر أي إجراء يرمي إلى ممارسة الضغط على قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايران حسن روحاني التقى اليوم الخميس على هامش قمة كوالالمبور 2019" التي تقام في ماليزيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث أكد الجانبان اثناء اللقاء على إهتمامهما لتوسيع وتعزيز العلاقات على كافة الاصعدة.

وقال روحاني أن علاقات طهران والدوحة تشهد نموا متصاعد ، معربا عن دعم ايران لدولة قطر وتنديدها لأي إجراء يأتي في إطار ممارسة الضغط علي قطر.

وأشار روحاني الى الفرصة المتاحة للبلدين من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإمكانية التعاون ايضا بمجالات أخرى.

وأضاف: يمكن لطهران والدوحة أن يلبيان الكثير من إحتياجاتهما على وقع الظروف السائدة، كما يمكنهما الاستثمار المشترك في مختلف المجالات.

وبدوره أبدى الشيخ تميم ارتياحه للقاء الرئيس الايراني على هامش قمة كوالالمبور، قائلا: أن علاقات ايران وقطر مميزة وفي الضوء الظروف السائدة على المنطقة يجب أن تتوسع وتزداد الاتصالات.

وأعرب الاخير عن شكره لمواقف ايران إزاء العقوبات المفروضة على الدوحة، قائلا: نقدر هذا الموقف ولن ننساه، كما وأضاف: أرى ان ايران وقطر يمكنهما تجاوز هذه الظروف الصعبة./انتهى/.