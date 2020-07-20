تم تشييد البنية التحتية الأساسية في صناعة الطيران ولا نواجه مشاكل ميدانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء "محمد باكبور" قائد القوات البرية في الحرس الثوري الايراني، على هامش زيارة قائد الحرس الثوري لقائدة "فتح" للطيران، أكد على اهمية الهيليكوبترات كقوة حاسمة في مجال الجوي على ارض المعارك.

وأكّد على انه تم تطوير وتحديث الهيليكوبترات بنسبة اكبر من 70% من حيث النوعية والكمية، وقال: "اليوم تم انشاء البنية التحتية االلازمة والاساسية في مجال الطيران والهليكوبترات في قوة الطيران الجوية، كي لا تواجه الهيليكوبترات اية مشاكل في ارض المعركة، واوضح اننا وصلنا الى الاكتفاء الذاتي في صناعة قطع الهيليكوبترات".

وقال اللواء "محمد رحماني" خلال هذه الزيارة عن تصنيع هيليكوبترات هجومية وتم تجهيزها بصواريخ متطورة وحديثة، وقال: "لقد حققنا تقدما كبيرا في تسليح المروحيات الهجومية خلال العامين الماضين".

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